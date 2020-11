Worden we nu ziek op café of niet? Horeca Vlaanderen relativeert Amerikaanse studie: “Situatie is niet vergelijkbaar”

Is de horeca nu dé plek waar veel besmettingen gebeuren of niet? Volgens nieuw Amerikaans onderzoek is dat wel degelijk het geval. Maar misnoegde horecabazen zwaaien hier al wekenlang met Nederlandse cijfers waaruit blijkt dat daar nog geen drie procent van de mensen aangaf corona te hebben opgelopen in een café of restaurant. “Intussen wijst toch veel in de richting van de horeca”, reageert biostatisticus Geert Molenberghs. “Daarom zullen er bij een heropening volgens mij nog strengere maatregelen nodig zijn.”