Frankrijk verlengt lockdown met minstens twee weken

In de strijd tegen het coronavirus zal Frankrijk nog minstens vijftien dagen zijn huidige lockdownregime behouden. Dat heeft premier Jean Castex aangekondigd op een persconferentie. De recente daling van het aantal besmettingen is volgens hem “fragiel”.

“Het zou onverantwoordelijk zijn om de regels op dit moment op te heffen of zelfs maar te versoepelen”, zo verklaarde Castex. Hij riep de bevolking op om “voorzichtig” te blijven en “burgerzin” aan de dag te leggen in afwachting van de verhoopte bevestiging van de dalende infectietrend.

Komt er op 1 december een eventuele versoepeling, dan zal die “strikt beperkt” blijven tot de winkels, aldus Castex. Bars en restaurants zullen sowieso nog langer gesloten moeten blijven. Het zal ook “niet redelijk” zijn om bij eindejaar “grote feesten” met tientallen mensen te organiseren, voegde hij toe.

Winkels dicht

Om de tweede golf van coronabesmettingen in te dijken, voerde Frankrijk twee weken geleden opnieuw een streng lockdownregime in. De niet-essentiële winkels zijn dicht, niet-essentiële verplaatsingen zijn verboden en telewerk is verplicht waar het mogelijk is.

Intussen heeft het aantal ziekenhuisopnames de piek van april van 32.000 hospitalisaties overschreden, meldde Castex. “De voorbije dagen tellen we elke dertig seconden een ziekenhuisopname, en elke drie minuten een nieuwe patiënt op intensieve zorgen”, zo schetste hij de enorme druk op de Franse ziekenhuizen.