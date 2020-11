Assistenten van Sinterklaas reageren op brief van ministers: “Wij willen helpen, maar we kunnen niet”

De Speelgoedfederatie heeft geantwoord op de brief die ministers Vandenbroucke en Verlinden donderdag geschreven hebben naar Sinterklaas, waar ze in schrijven dat hij zich niet moet houden voor de avondklok. “Wij, de assisten van de Sint, kunnen hem niet helpen. Dat baart ons grote zorgen”, schrijft de federatie.

Sinterklaas had donderdag goed nieuws gekregen van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). In een brief schrijven zij dat er voor hem een uitzondering komt op de avondklok. De goedheilig man hoeft evenmin in quarantaine.

Op die brief kwam later op de dag een antwoord van de Belgische Speelgoedfederatie. “Wat zijn we blij te zien dat Sinterklaas naar België kan komen”, vangt de brief aan. “Na het lezen van uw brief aan Sinterklaas willen wij u hartelijk danken voor alles wat u voor hem doet, want zoals u zo terecht zegt: ‘elk kind is het afgelopen jaar buitengewoon dapper geweest’, en elk kind verdient een geschenk. Maar dit is precies wat ons zorgen baart. Het baart ons grote zorgen...”

De Speelgoedfederatie schrijft de brief vanuit het standpunt van “de assistenten van de Sint”. “Je weet dat Sinterklaas heel oud is en dat hij niet degene is die alle pakjes klaarmaakt. Het zijn al zijn assistenten. Het zijn er veel, maar helaas, omdat het ministerieel besluit van 1 november 2020 over ‘essentiële goederen’ geen spellen of speelgoed bevat, kunnen ze de Sint niet helpen, omdat ze op dit moment niet kunnen werken. Dus ja, wij, zijn assistenten, hebben het moeilijk, we doen wat we kunnen, maar het zal onmogelijk zijn voor ons om meer dan 20 procent van de pakketten aan Sinterklaas te bezorgen. Dus, ja, er zijn veel andere assistenten, Amazon of Bol, die uit het buitenland komen en die voor Sinterklaas kunnen zorgen, maar ook zij zullen niet de capaciteit hebben om alles voor te bereiden en vooral zijn we erg bang voor vertragingen.”

Dit is nog nooit gebeurd, klinkt het. “Wij begrijpen het gezondheidsrisico en zijn bereid om, net als Sinterklaas overigens, alles te doen wat mogelijk is om alle cadeaus zo veilig mogelijk voor te bereiden. We kunnen nog strengere maatregelen nemen dan de maatregelen die genomen zijn door iedereen die op dit moment werkt. Het geluk van de kinderen, de vreugde van de gezinnen staat op het spel. Help ons alsjeblieft, help Sinterklaas.”