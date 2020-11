Nog een cadeautje voor de feestdagen? FOD Financiën verkoopt in beslag genomen juwelen

Een Chopard uurwerk, een ring met een diamant van 1,94 karaat of een gouden Rolex. De feestdagen komen er stilletje aan en wie nog een cadeautje zoekt dat iets mag kosten, kan misschien bieden op de Fin Shop van de FOD Financiën. Daar worden een aantal in beslag genomen uitzonderlijke juwelen openbaar verkocht.

De FOD Financiën verkoopt via haar Fin Shops geregeld goederen (o.a. voertuigen) die door het gerecht of de douane in beslag zijn genomen in het kader van onderzoeken. Of die uit erfloze nalatenschappen komen. Met de eindejaarsfeesten in aantocht worden via een webveiling nu enkele uitzonderlijke juwelen aangeboden, zegt Francis Adyns van de FOD Financiën.

Zoals een Boodles vintage ring met 1,94 karaat ovale diamant. Winkelprijs 17.000 euro. Of een Chopard horloge ‘happy sport’ in originele verpakking die nieuw rond de 15.000 euro kost. Gouden Rolexen zijn er ook, met een winkelprijs van ongeveer 10.000 euro. Wie het iets bescheidener wil houden, kan bieden op een Jaeger Lecoultre uurwerk (2.650 euro winkelprijs).

Vooraf bezichtigen en nadien afhalen kan alleen op afspraak. Bieden kan via https://news.belgium.be/nl/fin-shop-verkoopt-op-zijn-site-uitzonderlijke-uurwerken-en-juwelen.

De hoogste bieder zal worden verwittigd. De opbrengst gaat naar de schatkist. Vorig jaar brachten de openbare verkopen via Fin Shop 12,6 miljoen euro op.