Oplichters vragen bankkaart door te knippen ‘om fraude te vermijden’

Oplichters gebruiken nog maar eens een nieuwe techniek om slachtoffers hun bankrekening te plunderen. Ze vragen aan de telefoon uw geheime code omdat er zogezegd fraude werd gepleegd. ‘Voor alle zekerheid’ vragen ze ook dat u uw bankkaart in twee stukken knipt en laten die dan bij u thuis ophalen om een nieuwe te kunnen aanmaken. Gevolg: rekening geplunderd.

In Nederland heeft de nieuwe fraudetechniek op korte tijd al verschillende slachtoffers gemaakt en gingen daders al met duizenden euro’s aan de haal. Bij ons is de techniek nog niet bekend bij de politiediensten. “Maar dat is meestal een kwestie van tijd. Dat zijn bendes die internationaal opereren en die hun werkterrein geregeld verleggen. We kunnen beter nu al waarschuwen”, zegt Isabelle Marchand van Febelfin.

“Slachtoffers, vooral kwetsbare mensen, worden opgebeld door iemand van de bank”, zegt de Nederlandse politie. “Er is fraude ontdekt. Het slachtoffer wordt gevraagd om zijn of haar bankkaart doormidden te knippen, maar de chip niet te beschadigen. Ook wordt gevraagd naar de geheime code om onmiddellijk een nieuwe kaart te kunnen aanmaken. De kaart wordt thuis opgehaald, zogezegd door iemand van de bank. Want aangezien ze stuk geknipt is, kan er toch niets meer mee gebeuren. Toch slagen de daders er in om de kaart weer aan elkaar te plakken en de rekening van hun slachtoffer te plunderen.”

“Opgebeld worden door ‘de bank’ met de vraag om uw bankkaart op te sturen zodat er een nieuwe kan aangemaakt worden, is wel een gekende truc bij ons. Doorknippen is nieuw. Maar laat het duidelijk zijn: geen enkele bank in ons land zal u vragen om een kaart terug te sturen. Hebt u een nieuwe bankkaart, knip de oude dan in stukjes en gooi ze weg. Maar zorg vooral dat de chip vernietigd wordt. Dan loopt u geen risico”, waarschuwen zowel de federale politie als Febelfin.