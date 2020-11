Na zoveelste noodkreet over mentale gezondheid door corona: “We weten dat mensen aan het lijden zijn, maar hoe erg?”

Psychologen willen dringend een systeem dat de geestelijke toestand van de Belg systematisch bijhoudt. Want de voorbije dagen kwamen er uit verschillende hoeken alarmkreten, maar niemand weet hoe het concreet is gesteld met onze mentale gezondheid. “Uit ervaringen van hulpverleners weten we dat mensen aan het lijden zijn. Maar hoe erg? Dat wordt nergens in cijfers bijgehouden”, zegt psycholoog Koen Lowet.