VN slaat alarm over grote aantal overlijdens aan mazelen

De mazelen hebben vorig jaar wereldwijd aan 207.500 personen het leven gekost. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie, onderdeel van de Verenigde Naties, en de Amerikaanse Centers for Disease Control. Er waren grote uitbraken in onder meer de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Georgië, Kazachstan en Oekraïne.

Het aantal overlijdens ligt de helft hoger dan in 2016, toen het aantal doden een historisch laagtepunt had bereikt. “We weten hoe we uitbraken van mazelen en de overlijdens moeten vermijden”, zegt Tedros Adhanom Ghebreyesus, topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, donderdag. “Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat we er niet in slagen om kinderen in elk deel van de wereld te beschermen.”

Om uitbraken van mazelen te vermijden, moet 95 procent van de bevolking zijn ingeënt. Door de Covid-19-pandemie zijn de vaccinaties echter in 26 landen opgeschort. Op dit moment krijgt wereldwijd slechts 85 procent van de mensen een eerste inspuiting en 71 procent een tweede.

De mazelen zorgen voor huiduitslag en koorts, en kunnen tot ernstige complicaties leiden bij kinderen onder de 5 jaar en volwassenen boven de 30.