Nu kunnen we onze ogen ook al niet meer geloven. Een nieuwe serie in de VS gebruikt de deepfake-technologie zo goed dat het bijna onmogelijk is geworden om de echte Donald Trump te onderscheiden van de valse. “Ik wil met mijn dochter trouwen”, zegt de president in ‘Sassy justice’. En die woorden werden hem in de mond gelegd door Chris Ume. De Vlaming is wereldtop in deepfake. “Door corona werkt iedereen van thuis, anders woonde ik nu in Los Angeles.”