Eerste charter met vrijwillige terugkeerders in vier jaar

Een vlucht met aan boord 79 Salvadoranen is donderdag van Zaventem naar hun thuisland El Salvador gevlogen. De chartervlucht werd georganiseerd door Fedasil, in samenwerking met de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Aan boord zaten enkel passagiers die vrijwillig wilden terugkeren. Er was hen duidelijk gemaakt dat ze in ons land geen kans maakten om een verblijfsvergunning te krijgen. El Salvador staat dit jaar in de top 5 van nationaliteiten die hier internationale bescherming aanvragen, maar slechts tien procent krijgt die bescherming ook. “Deze mensen wisten dat ze hier niet mochten zijn en konden hier geen toekomst uitbouwen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Hij wil deze legislatuur opnieuw meer inzetten op vrijwillige terugkeer waar dat kan. Het was van 2016 geleden, toen naar Irak, dat er een Belgische chartervlucht met vrijwillige terugkeerders vertrok.