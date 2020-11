Fonds voor Medische ongevallen kost meer aan werking dan aan uitbetaling slachtoffers: “Dat kan de bedoeling niet zijn”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) wil het Fonds voor de Medische Ongevallen onder de loep nemen. Die dienst moest ervoor zorgen dat medische dossiers sneller, goedkoper en doeltreffender konden afgehandeld worden, maar dat loopt voor geen meter. Tekenend is dat het Fonds meer kost in werkingsmiddelen dan het in acht jaar tijd aan schadevergoedingen uitbetaalde. “Dat kan de bedoeling niet zijn”, zegt Vandenbroucke.