Het zal maar je job zijn: de Republikein die Trump ondanks alles moet laten winnen in Georgia

Donald Trump laten winnen in Georgia, of op zijn minst meegaan in het verhaal dat er op grote schaal fraude is gepleegd bij de verkiezingen. Dat Brad Raffensperger, de staatssecretaris die in Georgia verantwoordelijk is voor het verloop van de verkiezingen, in geen van beide slaagt, maakt hem kop van jut binnen zijn eigen Republikeinse partij. Of hoe Trump geen tegensprekers duldt.