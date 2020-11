Kappers gesloten? Dan zet Dries Mertens maar zijn tondeuse in het kapsel van Jan Vertonghen

Alle kappers in ons land zijn gesloten en dus moeten de Rode Duivels improviseren om zondag met een fris kopje aan de belangrijke interland tegen Engeland te verschijnen. Als de nood het hoogst is, is Dries Mertens nabij. De winger van Napoli zette vandaag zijn tondeuse in de haren van Jan Vertonghen. Tot tevredenheid van de aanvoerder van afgelopen woensdag tegen Zwitserland. Als Vertonghen zondag scoort met het hoofd tegen Engeland, weet SuperJan wie hij moet bedanken.