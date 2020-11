Experts werken aan scenario’s voor feestdagen: “Als we Kerstmis vieren, zal het in kleine kring zijn. Maar het zal van de cijfers afhangen”

Viroloog Steven Van Gucht en infectiologe Erika Vlieghe hebben donderdag gereageerd op de uitspraken van Georges-Louis Bouchez over Kerstmis, dat we volgens de MR-voorzitter niet via Skype zullen vieren. De experts zijn voorzichtig maar werken op vraag van de regering wel aan scenario’s. “Als we Kerst samen vieren, zal het toch in kleine kring zijn.”

Georges-Louis Bouchez is ervan overtuigd dat de mogelijkheid bestaat dat we Kerstmis in beperkte kring zullen kunnen vieren. Dat zei hij donderdagochtend op Bel RTL en herhaalde hij later op de dag in een persbericht. “We gaan Kerstmis niet via Skype vieren. Dat moet ons doel zijn. Iedereen heeft mooie vooruitzichten nodig. Daarvoor moeten we de regels de komende weken strikt blijven volgen en moeite blijven doen. Voor onze zieken, ouderen, kwetsbaren. En voor ons ziekenhuis- en zorgpersoneel. Als de cijfers het op dat moment toelaten, kunnen we Kerstmis hopelijk in onze beperkte en dichtste (familie)kring vieren.”

Hij roept wel op tot realisme. “De situatie is daarvoor nu nog te slecht. De allereerste prioriteit gaat naar iets meer sociale contacten. Ik kan me niet inbeelden dat we aan mensen gaan zeggen dat ze Kerstmis maar met 1 andere persoon mogen vieren. Het gaat om hun welzijn, hun geestelijke gezondheid. Om meer menselijkheid. Verantwoordelijkheid nemen, betekent niet dat we hard moeten zijn. De coronacijfers moeten dus zoveel mogelijk dalen. Om Kerstmis te redden. Met 3 of 4 mensen bijvoorbeeld, als de cijfers het mogelijk maken. Daarnaar moeten we streven, in overleg met onze experten.”

Voorzichtig zijn

Maar is het realistisch om Kerstmis dit jaar met meerdere personen in eenzelfde gesloten ruimte te vieren? Dat zijn de experts in alle stilte aan het bekijken. Op vraag van de regering zijn zij scenario’s aan het uitstippelen waarbinnen het mogelijk kan zijn om samen te vieren. Maar we moeten voorzichtig blijven, zegt infectiologe Erika Vlieghe in VTM Nieuws. “We zitten allemaal in een moeilijke en donkere periode, en iedereen kijkt toch wel uit naar een lichtpuntje. Dat zijn die feestdagen natuurlijk traditioneel. Maar het moet wel een veilig lichtpunt zijn. Het is niemands wens om veertien dagen na de feestperiode weer volle ziekenhuizen te hebben.”

Het klassieke kerstfeest lijkt moeilijk. Met z’n allen rond tafel in een afgesloten ruimte, een droom voor het virus. “Je moet goed nadenken hoe je dat veilig kan doen. Met zo weinig mogelijk mensen, liefst buiten, misschien geen hele avond maar een korter stuk… Ik denk dat we alle creatieve geesten in ons land moeten vragen om er mee over na te denken. En wat zijn binnen het huidige kader veilige manieren om het te doen?”

Als we dan al Kerstmis vieren, zal het ook volgens viroloog Steven Van Gucht in kleine kring zijn. “Het is een heel moeilijke vraag op dit moment. Het hangt af van de cijfers, die nog heel hoog zijn maar wel zakken. Hoe hoog ze tegen dan nog zijn, dat moeten we afwachten. Het zal in ieder geval in kleine kring zijn. Maar hoe klein die kring zal zijn, dat kunnen we nu nog niet zeggen. We moeten ook opletten dat we niet te veel generaties mengen. Het is misschien ook beter om één feestdag te kiezen. We moeten er rekening mee houden dat het een risico is dat we lang in dezelfde ruimte zitten en een hele avond praten, eten en drinken.”

bekijk ook

Hoelang blijf je besmet met het coronavirus?

Hoe het coronavirus onze cellen kaapt