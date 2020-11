Geen geld, maar toch geen slechte wijn: hoe kan een supermarkt wijn aanbieden voor nog geen 3 euro per fles?

De feestdagen staan voor de deur. Hoe we ze gaan mogen vieren, weten we niet. Maar wel dat het jaarlijkse dilemma terugkomt: hoeveel moet je nu betalen voor een degelijke fles wijn? Meer dan vijf euro, want alles dat daar een stuk onder zit, is een ticket richting koppijn, toch? “Klopt niet, die tijd is voorbij”, zegt onze wijnspecialist Alain Bloeykens die onlangs Cap Maritime – een rosé van amper 2,99 euro uit de Aldi – liefst vier sterren gaf. “Hoe ze het voor die prijs doen, weet ik niet”, schreef hij toen. Wij zochten het uit.