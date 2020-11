Op zijn 17de al de schrik van de Noordzee: hoe een West-Vlaamse zeeman een onbevreesde kaper werd

De Noordzee is vast niet de eerste plek waar u aan denkt als het over piraterij gaat. En toch werd in onze wateren eeuwenlang geënterd dat het een lieve lust was. Dat schrijft historicus Alban Van der Straten in zijn nieuwe boek ­‘Piraten van de Noordzee’. Een van de toppers in het genre was Jan Baert, de kaper van Duinkerken. Een West-Vlaamse zeeman die het schopte tot in het paleis van de Zonnekoning.