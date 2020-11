Trump wil wraak nemen met eigen digitaal nieuwskanaal: “Hij wil Fox News verwoesten”

Er doen steeds meer geruchten de ronde dat Donald Trump eraan denkt een eigen mediabedrijf op te richten. Volgens bronnen van nieuwssite Axios nemen we dat scenario maar beter serieus: “De president is van plan Fox News te verwoesten.”

Het gerucht dat Trump TV in de steigers staat, doet al meerdere weken de ronde. Maar een eigen nieuwszender oprichten, dat zou volgens insiders van de president wel erg duur en tijdrovend zijn. De Amerikaanse president denkt daarom aan een digitaal nieuwskanaal om wraak te nemen op Fox News.

Die conservatieve zender had Arizona heel snel toegewezen aan Joe Biden tijdens de verkiezingsnacht, en dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij Trump. De president was woedend volgens The New York Times, en zowel hij als zijn entourage hingen een hele nacht aan de lijn met eigenaar Rupert Murdoch en redactieleden. Dat leverde niets op, wat tot woede leidde bij de president.

De verstandhouding tussen Trump en Fox was al langer niet optimaal. De president vindt dat er te veel Democraten aan het woord gelaten worden en dat de zender te links geworden is. “Fox is veranderd”, zei hij recent nog op Fox News. “Ik klaag niet, maar ik vind dat mensen dat moeten weten.”

Volgens bronnen van nieuwssite Axios broedt Trump dus al enige tijd op wraak, en zit die er aan te komen. “Hij is van plan om Fox volledig te verwoesten. Geen twijfel mogelijk”, zegt een van hen. De nieuwszender van Trump zou alleen online te bekijken worden, en dat de klok rond. Kijkers zouden een maandelijks bedrag moeten betalen. Hij is van plan al zijn aanhangers uit te nodigen. Omdat velen van hen Fox-kijkers zijn, hoopt hij de zender zo een enorme klap toe te dienen.