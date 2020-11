Nertsen verzwakken tegenstander van Rode Duivels in Nations League: Denemarken hoopt alsnog op drie sleutelinternationals

Voetballend Denemarken houdt de adem in. Vandaag wordt beslist of de zeven internationals die in Engeland spelen komende woensdag alsnog naar België mogen afzakken. Het gemuteerd coronavirus dat bij nertsen werd gevonden, houdt hen voorlopig in Engeland. Het zijn niet de minsten want drie daarvan zijn basisspelers: Schmeichel, Christensen en Hjobjerg.