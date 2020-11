In het hoofd van Michy Batshuayi, de spits die zo graag een superheld wil zijn: Batsman moet kunnen vliegen

Elke kleine jongen wil een superheld zijn, een man met fenomenale krachten. Bij velen blijft het een illusie, maar Michy Batshuayi (26) maakt die droom waar. Hij is ‘Batsman’, de held die ons redde tegen Zwitserland. Zijn cijfers – althans bij de Rode Duivels – zijn geweldig: 22 goals in 31 interlands. Wij probeerden in Batshuayi’s hoofd te kruipen en ontdekten hoe hij zijn leven leest als een stripverhaal. “Geef hem vrijheid. Hij moet kunnen vliegen.”

Jürgen Geril