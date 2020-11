“Roberto Martinez speelt met vuur (omdat het moet)”

Vandaag ondergaan de Rode Duivels opnieuw een coronatest. Het is bang afwachten nadat Tomas Kaminski dinsdag na een positieve test weer naar huis werd gestuurd. De doelman kwam maandag wel later bij de groep, maar trainde samen met enkele Duivels en zat ook op dezelfde bus naar de training.

Zo is er deze dagen bij elke nationale ploeg wel een verhaaltje te rapen. In Kroatië bleek bij de rust plots dat aanvoerder Vida positief had getest. Ook Engeland en Denemarken, de tegenstanders van België ...