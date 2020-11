Van een verrassing gesproken. Dieumerci Mbokani, die over twee weken 35 wordt, stelt zich na bijna vier jaar opnieuw beschikbaar voor DR Congo. De aanvaller van Antwerp mikt op een comeback in maart.

Het is niet alleen een verrassing omdat het zo lang geleden is, maar ook vanwege de voorgeschiedenis. Mbokani had altijd een haat-liefdeverhouding met Les Léopards en federatie FECOFA. In 2011 nam hij ...