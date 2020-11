Gedetineerde gewond na celbrand in Gentse gevangenis

In Gent is een gedetineerde van de gevangenis De Nieuwe Wandeling donderdagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij brand had gesticht in zijn cel.

De brand was snel onder controle en een evacuatie was niet noodzakelijk, zegt de lokale politie van Gent.

De brand brak rond 21.10 uur uit in de gevangenis. Vermoedelijk stak de gedetineerde een matras in brand, maar de omstandigheden van het incident worden nog onderzocht. Hoewel de brandweer werd opgeroepen, konden de cipiers het vuur zelf blussen. Een evacuatie was niet aan de orde.

De gedetineerde raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht, maar de ernst van zijn toestand is onduidelijk. Het slachtoffer verbleef alleen op de cel en er raakten geen andere personen bevangen door de rook. De brandweer ventileerde de omgeving maar de schade bleef beperkt tot de cel van de gedetineerde.