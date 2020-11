De dokter van de Rode Duivels over het virus en overbelasting: “Het risico dat een topsporter aan corona overlijdt is niet nul”

Eden Hazard in quarantaine in Madrid. Thomas Kaminski in zeven haasten terug naar huis gestuurd na een positieve test. Het is alle hens aan dek om de Rode Duivels zo corona-vrij mogelijk door deze drukke interlandperiode te loodsen. En intussen klagen sterspelers à la Kevin De Bruyne steen en been over de helse opeenvolging van wedstrijden. Om maar te zeggen dat er heel wat op het bord ligt van Kristof Sas (44), de dokter van de Rode Duivels.