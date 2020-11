Chili en Inter ruziën over blessure van Alexis Sanchez

Reinaldo Rueda, de bondscoach van Chili, en de Italiaanse topclub Inter Milaan hebben donderdag geruzied over de dijblessure van aanvaller Alexis Sanchez. Rueda wijst naar de Italianen als boosdoener, maar die noemen de beschuldigingen “onaanvaardbaar”.

Rueda was niet opgetogen over de keuze van Inter, de club van Rode Duivel Romelu Lukaku, om Sanchez in de laatste twee wedstrijden respectievelijk 45 en 90 minuten te laten spelen. “Ik had graag gezien dat Inter naar hem luistert als hij zich wil verzorgen”, klonk het. “De Europese clubs zouden ons en onze staf beter mogen respecteren. We zitten niet meer in het koloniale tijdperk.”

Inter reageerde ontzet in een mededeling. “Onaanvaardbaar, aanvallend en niet in lijn met de realiteit”, noemden de Italianen de uitspraken van de Chileense bondscoach. “Sanchez heeft elke keer fysieke problemen als hij terugkeert van de nationale ploeg.”

Chili, dat vrijdag Peru treft in de kwalificaties voor het WK van 2022, is zijn campagne gestart met één op zes. Rueda staat onder stevige druk.