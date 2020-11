Crisis bezorgt Disney eerste jaarverlies in meer dan 40 jaar

Walt Disney heeft voor het eerst in meer dan 40 jaar een boekjaar met rode cijfers afgesloten. Een opsteker voor het Amerikaanse entertainmentconcern is wel dat de streamingdienst Disney+ het veel beter doet dan verwacht.

Veel pretparken waren lange tijd gesloten, waardoor Disney veel inkomsten misliep. Ook werd de productie van veel films en televisieseries opgeschort.

Disney boekte uiteindelijk 2,8 miljard dollar (2,4 miljard euro) verlies in het boekjaar dat liep tot 3 oktober. Een jaar eerder stond nog een nettowinst van 10,4 miljard dollar in de boeken. De omzet daalde met 6 procent tot 65,4 miljard dollar (55,4 miljard euro).

Sluiting filmzalen

Door de sluitingen van filmzalen wereldwijd werden vrijwel alle grote bioscoopreleases van Disney uitgesteld of geannuleerd. Zo kondigde het bedrijf eerder al aan de speelfilmversie van Mulan, die gepland stond voor de bioscopen in maart, alleen maar op zijn streamingkanaal uit te zenden. Ook Marvel-blockbuster Black Widow en Pixar-animatiefilm Soul werden verschoven.

Topman Bob Chapek ziet wel een belangrijk lichtpunt: Disney+, de streamingdienst die sinds september ook in België beschikbaar is. Begin oktober telde de Netflix-concurrent wereldwijd al meer dan 73 miljoen betalende abonnees. “Ver boven onze verwachtingen in het eerste jaar”, aldus de CEO.