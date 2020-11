Ben Yedder verlaat Franse trainingskamp na positieve test

Monaco-aanvaller Wissam Ben Yedder heeft donderdag een positief testresultaat op COVID-19 ontvangen. De Franse international verliet meteen het trainingskamp van Les Bleus. Hij mist de Nations League-duels van zaterdag in Portugal en dinsdag thuis tegen Zweden.

Ben Yedder trainde donderdagnamiddag al niet meer mee met de Fransen. Hij ging meteen in quarantaine en stapt vrijdag niet mee op het vliegtuig naar Portugal.

De aanvaller was woensdag tijdens de 0-2 nederlaag in het oefenduel met Finland nog basisspeler. De partij van zaterdag in het Estadio da Luz komt voor de Franse nationale ploeg echter niet in het gedrang.

Ben Yedder is de zesde Franse international die positief test. De voorbije maanden gingen Kylian Mbappé, Paul Pogba, Steve Mandanda, Houssem Aouar en Léo Dubois hem al voor.