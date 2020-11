Eén op de tien volwassen Vlamingen heeft diabetes, Diabetes Liga wil meer onderzoek

Het aantal mensen met diabetes blijft onrustwekkend toenemen. In Vlaanderen leven naar schatting 500.000 mensen met diabetes (type 1 of type 2). Naar aanleiding van de 30ste editie van Wereld Diabetes Dag op 14 november, roept de Diabetes Liga op om meer te investeren in wetenschappelijk onderzoek naar diabetes. Uit een recente studie blijkt ook dat 86 procent van de Vlamingen vindt dat er meer onderzoek zou moeten gebeuren naar de oorzaken en behandeling van diabetes.

Momenteel hebben een op de tien volwassen Vlamingen diabetes, maar een op de drie is niet gediagnosticeerd. Elke 17 minuten wordt een nieuwe diagnose gesteld. Type 1 diabetes, de minst voorkomende vorm, is een auto-immuunaandoening die voornamelijk voor de leeftijd van 40 jaar ontstaat. In zo’n 95 procent van de gevallen gaat het echter om type 2 diabetes (vroeger ook wel “ouderdomsdiabetes” genoemd). Type 2 diabetes kent meestal een sluimerend verloop, waardoor het soms jaren onopgemerkt blijft. Risicofactoren zijn overgewicht (vooral te dikke buik), te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes).

Op zoek naar giften

In samenwerking met de Koning Boudewijnstichting richtte de Diabetes Liga onlangs het Diabetes Liga Onderzoeksfonds op. Twee baanbrekende wetenschappelijke projecten – met name het E-CLAIR project en de CRISTAL-studie – kunnen nu alvast op steun rekenen.

De organisatie zal via het nieuwe Onderzoeksfonds 250.000 euro van haar eigen middelen vrijmaken om de twee projecten te steunen, maar hoopt op een sneeuwbaleffect. “De ambitie is om tegen 2025 vanuit het Fonds in totaal 1 miljoen euro in onderzoek rond diabetes te kunnen investeren. Om die ambitieuze doelstelling te halen, willen we nu het brede publiek oproepen om een steentje bij te dragen”, aldus Algemeen Directeur Paul Deleye. Meer info daarover vinden mensen op www.diabetes.be/doe-een-gift.