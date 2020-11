Verkiezing Biden-Trump was “veiligste in de Amerikaanse geschiedenis”: Amerikaanse experts zien geen bewijs van fraude

“Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgespeeld.” Dat zeggen verschillende verantwoordelijken voor de verkiezingsinfrastructuur in de Verenigde Staten in een gezamenlijk statement.

In het statement op de website van het officiële Agentschap voor Cyberveiligheid en Veiligheid van de Infrastructuur (CISA) staat dat de presidentsverkiezingen van 3 november “de veiligste in de Amerikaanse geschiedenis” zijn geweest.

Volgens president Donald Trump is er grootschalige fraude gepleegd bij de verkiezingen. De verantwoordelijken spreken dat in het statement tegen en roepen op tot vertrouwen in het Amerikaanse kiessysteem.

Elke stem kan indien nodig herteld worden, luidt het. “Het proces maakt het mogelijk vergissingen en fouten te detecteren en te corrigeren. Er is geen bewijs dat een stemsysteem stemmen heeft verwijderd of is kwijtgespeeld, stemmen heeft veranderd, of op welke manier ook gecompromitteerd is geraakt.”