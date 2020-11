Japanse Nobelprijswinnaar Masatoshi Koshiba (94) overleden

De winnaar van de Nobelprijs natuurkunde in 2002, Masatoshi Koshiba, is donderdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat meldt het Japanse persagentschap Kyodo News vrijdag.

Masatoshi Koshiba stierf een natuurlijke dood in een ziekenhuis in de hoofdstad, zo staat in een bericht van de universiteit van Tokio, waar Koshiba emeritus hoogleraar was.

Koshiba deelde de Nobelprijs met Raymond Davis Jr en Riccardo Giacconi voor “baanbrekende bijdragen aan astrofysica, in het bijzonder voor de detectie van kosmische neutrino’s”, zei het Nobelcomité.

Koshiba besteedde zijn prijzengeld aan het opzetten van een stichting in 2003 om jonge mensen wetenschap te leren. Koshiba, geboren in de prefectuur Aichi in 1926, promoveerde aan de Universiteit van Rochester in New York in 1955 na een studie aan de Universiteit van Tokio.