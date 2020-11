Duitse 106-jarige vrouw is hersteld van Covid-19

Een 106-jarige vrouw is in Duitsland hersteld van COVID-19. Dat meldt het bedrijf dat het ziekenhuis van Oranienburg, net buiten Berlijn, uitbaat.

De vrouw, die donderdag uit het ziekenhuis is ontslagen, “heeft een goede algemene gezondheid voor haar leeftijd. Daardoor was haar immuunsysteem is staat om het virus succesvol te verslaan, met onze hulp”, verklaart arts Harald Pannwitz.

De vrouw was opgenomen met maag- en darmklachten en had geen ademhalingsproblemen. Toch testte ze positief op het coronavirus. Ze werd onmiddellijk in isolatie geplaatst.

Een paar dagen eerder was al een 97-vrouw die besmet was met het coronavirus genezen verklaard, ook in de deelstaat Brandenburg.