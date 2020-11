Ex-minister Philippe De Backer wordt voorgedragen als bestuurder bij technologiebedrijf

De raad van bestuur van Unifiedpost Group, het fintechbedrijf dat eind september naar de Brusselse beurs trok, draagt Philippe De Backer voor als onafhankelijk bestuurder. Dat maakte het bedrijf vrijdag voor beurs bekend.

De Backer (Open Vld) is voormalig Europees parlementslid en federaal minister van onder meer digitale agenda en administratieve vereenvoudiging. “Hij vormt een duidelijke meerwaarde voor de Europese groeiambities van het bedrijf, dat digitale document- en betaalplatformen bouwt voor kmo’s”, zegt het bedrijf, dat al in vijftien landen actief is.

De Backer wordt geprezen voor zijn Europese expertise en ervaring met digitalisering en administratieve vereenvoudiging. “Gelet op zijn unieke professionele parcours en ervaring in zowel de private als publieke sector, zou hij een bijzondere meerwaarde vormen voor de raad van bestuur”, klinkt het. Zijn benoeming wordt aan de aandeelhouders voorgelegd op de algemene vergadering van 18 mei volgend jaar.

Ook De Backer zelf reageert enthousiast op deze nieuwe uitdaging. “Ik keek er al langer naar uit om terug te keren naar het bedrijfsleven en hoop dan ook op de positieve stem van de aandeelhouders van Unifiedpost Group. Kunnen meebouwen aan de strategie van dit ambitieus, Belgisch bedrijf is een uitdaging die ik graag wil aangaan. Unifiedpost Group is actief in verschillende Europese landen, en moet daar gezien haar activiteiten telkens voldoen aan heel wat lokale vereisten. Bovendien sluiten de core business van de onderneming en de ambitieuze bedrijfscultuur naadloos aan bij mijn persoonlijke interesses, expertise en de domeinen waar ik steeds gepassioneerd door ben geweest.”