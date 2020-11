De VAR heeft z’n kuren: Lionel Messi ziet doelpunt afgekeurd worden, Argentinië verspeelt punten

Argentinië is er niet in geslaagd om het maximum van de punten te behouden in de WK-kwalificatie. Lionel Messi en co. kwamen op eigen veld niet verder dan 1-1 tegen Paraguay.

De Argentijnen hadden hun eerste twee wedstrijden richting het WK in 2022 gewonnen en begonnen nu met een soort 3-4-2-1 aan de partij in La Bombonera. Met Lautaro Martinez in de spits en Lionel Messi naast Lucas Ocampos in steun.

Het waren echter de bezoekers die eerst scoorden, dankzij een penaltydoelpunt van Angel Romero. Nog voor de rust maakte Argentinië gelijk via Nicolas Gonzalez.

Op het uur was het moment van Messi gekomen. Hij rondde een vloeiende aanval feilloos af: 2-1. Of dat dachten ze bij de Argentijnen. De VAR had namelijk een fout gezien en keurde het doelpunt af. De fout gebeurde blijkbaar twintig seconden voor het doelpunt, aan de andere kant van het veld...

Entre la falta contra Ángel Romero y el gol de Messi:

⏰27 segundos

⚽️8 pases

⚫️Romero se incorpora a la jugada y llega hasta el area antes de que la pelota entre.

⚖️El lineman a un metro y no lo cobró. El árbitro tampoco.

🤔El VAR está haciendo “inservibles” a los árbitros? pic.twitter.com/7xyYUgujNu — Máximo (@maximogavier1) November 13, 2020

Bien anulado sí está el gol a Messi, pero estando el línea a dos metros de la jugada y teniéndola de frente, ¿por qué permiten la falta y anulan el gol "mil años después", dejando que el VAR haga todo su trabajo? pic.twitter.com/kynJUN5bQh — Nimrod Cambar (@ElOtroDiezHn) November 13, 2020

Messi ging zelfs even meekijken op de monitor, maar zonder succes. Argentinië telt zo 7 punten na drie kwalificatiewedstrijden, Paraguay zit aan 5 punten.