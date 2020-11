Overlegcomité komt vrijdag opnieuw samen: wat staat er op de agenda?

Het Overlegcomité komt vrijdag om 14 uur opnieuw samen, al gebeurt dat ditmaal virtueel. Aan versoepelingen of verstrengde maatregelen moeten we ons daar niet verwachten: het belangrijkste punt wordt de analyse van de huidige situatie.

De vertegenwoordigers van alle regeringen in ons land komen om 14 uur in een digitale vergadering bijeen om het te hebben over waar we momenteel staan in de coronacrisis. Het belangrijkste punt op de agenda wordt de evaluatie van de situatie waar we ons in bevinden. Zowel de cijfers zullen besproken worden als het effect dat de maatregelen op die cijfers gehad hebben. De verwachting is niet dat er versoepelingen of verstrengingen zullen komen. Ook de huidige teststrategie zal onder de loep genomen worden.

Daarnaast moet bekrachtigd worden dat het onderwijs maandag weer kan hernemen na twee weken herfstvakantie. Dat lijkt een formaliteit te gaan worden, want de scholen hebben zich al in gereedheid gebracht om weer leerlingen te ontvangen. De leerlingen van de tweede en derde graad secundair zullen halftijds weer naar school gaan, de andere graden voltijds.

Wat nog voor discussies kan zorgen, is de coronabarometer. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) had eerder deze week gezegd die voorlopig niet te zullen uitrollen, maar daar kwam vanuit de Waalse regering kritiek op. Minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) deed donderdag zijn beklag omdat hij en zijn regering niet betrokken waren bij die beslissing.

Op het Overlegcomité zal ook een nota op tafel liggen van virologen en psychologen over de komende feestdagen én de skivakantie. Daarin worden nog geen knopen doorgehakt en beslissingen moeten niet verwacht worden omdat die afhankelijk zullen zijn van de cijfers, maar er worden wel al een aantal mogelijke scenario’s geformuleerd.

De verwachting is dat er na afloop van de vergadering van het Overlegcomité geen persconferentie komt.