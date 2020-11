Veel emotioneler wordt het niet: Schotse doelpuntenmaker in tranen na sensationele plaatsing voor EK

Schotland plaatste zich donderdag verrassend voor het aankomende EK voetbal door na strafschoppen te winnen van Servië. Na afloop kreeg Ryan Christie zijn emoties nauwelijks onder controle tijdens een interview.

De speler van Celtic scoorde het enige doelpunt voor zijn land, dat er voor het eerst sinds 1998 bij is op een groot toernooi. Hij zag hoe Aleksandar Mitrovic de beslissende penalty miste voor de Serviërs, waarna de Schotten geen blijf wisten met hun vreugde.

“Dit is een fantastische avond”, zei Christie duidelijk geëmotioneerd aan een al even geëmotioneerde journalist van Sky Sports. “Ik denk dat we erin geloofden van bij de start. Tijdens de laatste trainingskampen hebben we elkaar zoveel vertrouwen gegeven. Dan een late tegengoal slikken, alles geven, strafschoppen trappen op verplaatsing en dan ‘Big Marshy’ (doelman David Marshall, red.) die er stond voor ons. Die penaltyreeks is waarschijnlijk het spannendste dat ik ooit al heb meegemaakt in mijn carrière.”

“De hele natie heeft het enorm zwaar gehad”, ging Christie verder. “We wisten dat toen we er hier aan begonnen. Het is een vreselijk jaar geweest voor iedereen en dus moesten we wel iets extra geven voor ons land. Ik hoop dat iedereen thuis aan het vieren is.”

Ook sterspeler Andy Robertson moest zijn tranen bedwingen in een interview na de wedstrijd.

“Wat een avond”, aldus de Liverpool-verdediger. “Moeilijk om te vatten. Iedereen die huilt, maar deze spelers hebben het verdiend. Ik ben gewoon een jongen die voor hen uitloopt (als kapitein, red.). We kijken enorm uit naar de zomer. Ik hoop dat de fans thuis een feestje aan het bouwen zijn. We hebben allemaal zoveel meegemaakt de voorbije jaren. Ik wil daar echter niet aan denken, want dan ga ik waarschijnlijk huilen.”