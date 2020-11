Vijf jaar na de aanslag in de Bataclan: de road blocks en militairen zijn weg uit de winkelstraten, maar wat met de terroristen?

Drie gewapende terroristen drongen op 13 november 2015 concertzaal Bataclan in Parijs binnen, en openden het vuur. Diezelfde avond ontploften twee bommen aan het voetbalstadion Stade de France, en vuurden twee mannen op terrasjes in de stad. Er vielen 130 doden. Het zou de eerste aanslag zijn van een lange reeks, die zijn oorsprong vond in Syrië. Vandaag zijn de road blocks en de militairen weer verdwenen uit de winkelstraten. Maar zou ons dit zomaar nog eens kunnen overkomen?