Seksuele misdadiger vanop ‘Most wanted’-lijst van Europol opgepakt op Zaventem

Een aanrander die op de ‘Most wanted’-lijst van Interpol prijkt, is donderdagavond ingerekend op de luchthaven van Zaventem. Het gaat om de Kosovaar Nesat Bego, die in Luxemburg veroordeeld werd tot 5 jaar gevangenis maar op de vlucht was.

De Albanees Nesat Bego (42) werd gezocht door het Luxemburgse gerecht sinds hij op de vlucht sloeg nadat hij veroordeeld was tot 5 jaar gevangenis voor seksuele uitbuiting en kinderpornografie. Zijn slachtoffertje was nog geen elf jaar. Donderdagavond landde hij met een vliegtuig vanuit Belgrado in Zaventem. Het Belgische Fast-team kon hem daar inrekenen en zal hem uitleveren aan Luxemburg.

De arrestatie is het gevolg van een samenwerking tussen de Belgische, Luxemburgse en Servische politiediensten. De man was recent toegevoegd aan de Europese ‘Most Wanted’-lijst van Europol. Daar prijken sinds kort ook plegers van zedendelicten op die op de vlucht zijn. Op die lijst prijkt ook Saliboko Yumbi (32), een Belgische veelpleger van zedenfeiten.

