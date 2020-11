Waarom het gezond is dat de angst voor aanslagen wegebt

De golf aan aanslagen bracht ook een golf van angst met zich mee. Maar vandaag lijkt de schrik, bijvoorbeeld om het openbaar vervoer te nemen, grotendeels weggeëbd. En gelukkig maar, zegt sociaal psycholoog Alain Van Hiel.

Volgens de sociaal psycholoog van de UGent is het logisch dat de angst voor aanslagen vervaagt. Dat is niet alleen het geval bij terreur, evengoed ook bij Covid-19, zegt Van Hiel. “Op een bepaald moment worden we overstelpt met dramatische beelden en verontrustend nieuws, en dat creëert angst. Maar als de onmiddellijke dreiging verdwijnt, gaan we ons weer meer op ons gemak voelen. Dat is geen goede zaak in de strijd tegen corona – want angst maakt ons ook veel waakzamer – maar het is wel gezond om te leren leven met de schrik voor aanslagen.”

Al kan die angst in een vingerknip terug zijn, waarschuwt Van Hiel. “Bij elke reminder zijn we weer even alert als voorheen. Een collectieve angst wordt met elke stimulus – in dit voorbeeld dus met elke aanslag – opnieuw gevoed. Dat is het tegenovergestelde van een individuele vrees, zoals vliegangst, die je kunt leren controleren. Maar bij een collectieve angst geldt: zo gauw het gebeurt, staan we op alarm.”

Het voordeel is dat we zelden lang met die angst blijven rondlopen, zegt de psycholoog nog. “Het duurt niet lang vooraleer mensen weer zonder nadenken op het openbaar vervoer stappen. Gelukkig maar, want het zou veel onaangenamer zijn mochten we de hele dag overal risico’s zien. Dat is geen leven.”