Yorkshire Ripper overleden aan gevolgen van coronavirus in ziekenhuis

Op 74-jarige leeftijd is een van de beruchtste Britse seriemoordenaars overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Peter Sutcliffe zat bijna 40 jaar in de gevangenis voor de moord op 13 vrouwen. Hij werd The Yorkshire Ripper genoemd.

Tussen 1975 en 1980 zaaide Sutcliffe terreur in het noorden van Engeland. Hij vermoordde in die tijdsspanne 13 vrouwen en probeerde 7 anderen om het leven te brengen. Toen hij na een historische klopjacht opgepakt werd, zei hij dat hij “een beest” was dat gedreven werd door “de duivel in mij”.

Hij bracht bijna 40 jaar van zijn leven in de gevangenis door. Begin november raakte hij besmet met het coronavirus. Meteen werd gevreesd voor zijn overlijden, want Sutcliffe heeft in de gevangenis altijd al gesukkeld met zijn gezondheid. Zo kreeg hij er vijf keer een beroerte. Uiteindelijk besliste hij zich niet te laten behandelen voor corona. Hij overleed moederziel alleen in isolement.