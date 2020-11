Niet-dringende hulpoproepen kunnen binnenkort digitaal

Wie een niet-dringende tussenkomst nodig heeft van interventiediensten na bijvoorbeeld een hevige storm of onweer, zal dat in de toekomst digitaal kunnen aanvragen. Dat staat in de beleidsverklaring van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Het digitale loket moet de dispatchingdiensten ontlasten op erg drukke momenten.

Wie dringend hulp nodig heeft belt naar de nummers 112 of 101. Niet-dringende tussenkomsten aanvragen voor bijvoorbeeld schade na een storm of wateroverlast, kunnen via het nummer 1722. Wie een niet-dringend medisch probleem heeft, maar zijn of haar vaste dokter niet kan bereiken, kan naar 1733 bellen.

Daar komt binnenkort een digitaal loket bij, kondigt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) aan in haar beleidsverklaring. Wie een niet-dringende tussenkomst nodig heeft zal die aanvraag online kunnen indienen, waarna ze rechtstreeks in het dispatchingsysteem van de brandweer of andere interventiediensten terechtkomt. Daarna kan de interventie worden ingepland. Het digitaal loket moet vooral voor tijdswinst zorgen op erg drukke momenten, bijvoorbeeld bij hevige stormen, aldus Verlinden.

Daarnaast engageert de minister zich er ook toe om de personeelskaders bij de noodcentrales te versterken en om het personeel efficiënter op te leiden. Om de job van calltaker aantrekkelijker te maken, komt er een nieuwe aanwervingsprocedure en een campagne om mensen makkelijker te overtuigen om voor de noodcentrale te komen werken.