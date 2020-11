The Tartan Army is back: na 23 jaar mag Schotland eindelijk nog eens naar een groot tornooi

23 lange jaren is het geleden dat de Schotten hun kunstjes op het hoogste niveau toonden. Kylian Mbappé was nog niet geboren, van de euro was nog geen sprake en Bill Clinton mocht zich nog president van de Verenigde Staten noemen. Voor het eerst sinds het WK 1998 is Schotland er weer bij op een groot tornooi. “No Scotland, no party.”

Euro 2020. Of 2021, zo u wil, wordt het tornooi van de wederopstanding van Schotland. Twee decennia lang verdwenen de Schotten onder de radar. Op 14 juni 2021 staat in Hampden Park tegen Tsjechië eindelijk de grote terugkeer op het programma.

Met onder andere Andrew Robertson, Kieran Tierney, Scott McTominay en Stuart Armstrong heeft bondscoach Steve Clarke wel enkele leuke spelers rondlopen. Maar of het team meteen potten kan breken, is nog afwachten.

Wel een zekerheid, als het coronavirus het toelaat tenminste: de supporters zullen ons wel laten genieten. Ze dragen de bijnaam the Tartan Army en wonnen eerder al prijzen voor hun goed gedrag en voor hun liefdadigheidswerk. Bovendien staan de Schotse fans erom bekend om 90 minuten lang het stadion te vullen met gezang.

David Marshall stopt de penalty van Aleksandar Mitrovic. Foto: Photo News

Nagelbijten tot het slot

Bondscoach Clarke wordt in de Schotse pers intussen al Man of the Year genoemd. Via de play-offs stuwde hij Schotland na een spannende overwinning tegen Servië richting EK-ticket. Twintig landen waren al gekwalificeerd voor Euro 2020. Zestien teams die zich niet via hun poule kwalificeerden voor het EK, werden op basis van hun prestaties in de Nations League editie 2018-2019 geselecteerd voor de play-offs. Van die zestien landen bleken Schotland, Noord-Macedonië, Hongarije en Slovakije de sterksten.

Behalve Clarke, maakten ook aanvallende middenvelder Ryan Christie en doelman David Marshall zich onsterfelijk in hun thuisland. De speler van Celtic bracht zijn team in de tweede helft immers op voorsprong in de wedstrijd tegen Servië. Schotland was de hele reguliere speeltijd de betere ploeg, maar in het slot dreigde het toch nog fout te lopen. Invaller Luka Jovic sleepte met zijn gelijkmaker in extremis nog verleningen uit de brand voor Servië. In het halfuur extra kon niemand scoren en dus moest een strafschoppenreeks beslissen over het laatste EK-ticket.

Heel Schotland zat nagelbijtend aan z’n televisietoestel gekluisterd. Tot Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) op doelman Marshall stuitte en de Schotten zich zo voor het eerst sinds 1998 plaatsten voor een groot tornooi. Christie barste in tranen uit na de penaltyreeks. Hij en met hem de hele ploeg beseften dat ze een einde hadden gemaakt aan een generatie die keer op keer faalde. “No Scotland, no party”, schreeuwden en joelden de dolgelukkige spelers.

Steve Clarke (links. Foto: EPA-EFE

The battle of Britain

Dat de vreugde zo immens was, komt omdat Schotland 23 jaar geleden voor het laatst op een groot tornooi stond. De Schotten sneuvelden toen in de groepsfase van het WK 1998 in Frankrijk. Daarna ging het alleen maar bergaf. Bij een plekje op het EK 2008 kwamen ze nog het dichtst de afgelopen decennia, maar Italië en Frankrijk staken er een stokje voor.

Tijdens de kwalificaties van het EK 2000 en het WK 2018 was het telkens uitgerekend Engeland dat er mee voor zorgde dat Schotland zich niet kon plaatsen. Tijdens de kwalificaties voor het WK 2002 en 2014 waren het Kroatië en de Rode Duivels die sterker bleken en naar het eindtornooi mochten. Nog memorabel: voor het EK 2012 nekte onder andere een betwistbare strafschop tegen Tsjechië in de extra tijd Schotland.

Volgend jaar in juni zit Schotland echter in groep D bij Engeland, Kroatië, Tsjechië en Schotland. “The battle of Britain” vindt dit keer dus niet in de kwalificaties plaats, maar wel op het tornooi zelf. Wees maar zeker dat Schotland gebrand zal zijn op revanche tegen drie landen die er de afgelopen 23 jaar voor zorgden dat Schotland keer op keer verweesd achterbleef.