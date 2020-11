Ongewone vriendschap tussen vader van slachtoffer in Bataclan en vader van dader: “Onze gesprekken moeten hoop geven”

Na de aanslagen in Parijs, vandaag exact 5 jaar geleden, is een ongewone vriendschap ontstaan tussen de vader van een slachtoffer en de vader van een van de daders. Ze schreven er samen een boek over. “Onze gesprekken moeten hoop geven”, zeggen ze in een interview met RTL Nieuws.

Georges Salines schrok toen hij anderhalf jaar na de aanslagen in Parijs op 13 november 2015 een mailtje zag binnenlopen. “Zou je me willen ontmoeten, want ik ben ook een slachtoffer”, stond daarin. Afzender: Azdyna Amimour, de vader van een van de terroristen die de aanslag pleegden waarbij de dochter van Georges om het leven kwam.

Sindsdien hebben de twee urenlang gepraat en is er een ongewone vriendschap ontstaan. Ze namen hun gesprekken op en penden die neer in het boek Il nous reste les mots, of in het Nederlands Ons rest slechts woorden. Dat is hun manier om tegengewicht te bieden tegen het onderlinge wantrouwen, vertellen ze aan RTL.

“Veel mensen zagen na de aanslag in elke moslim een potentiële terrorist. Maar de gesprekken die wij hadden, zorgden ervoor dat wij elkaar en elkaars standpunten beter gingen begrijpen”, zegt Amimour. “Ik was aanvankelijk beschaamd over wat mijn zoon gedaan had. De waanideeën die tot zijn verschrikkelijke daad leidden kan ik nog steeds niet begrijpen. Ik legde Salines bij ons eerste gesprek uit dat wij geen familie van terroristen zijn. En dat ook ik voor een raadsel sta.”

Hij legde de vader van slachtoffer Lola uit hoe hij de controle over zijn zoon verloor. “We gaven hem alle kansen van de wereld. Maar hij koos een ander pad, dat resulteerde in verschrikkelijke avond in de Bataclan.” Ze praatten uren en uren. “Na het eerste gesprek zijn we nog meerdere keren samengekomen om te ontbijten, te dineren en vooral erg veel te praten. We kregen kritiek, maar juist daarom wilden we ermee doorgaan. Laten zien dat wat er ook gebeurt je met elkaar moet blijven praten en omgaan. Onze gesprekken moeten hoop geven.”

