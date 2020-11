Nieuwe baas voor De Lijn: Ann Schoubs vanaf volgend jaar aan de slag bij vervoersmaatschappij

De Lijn heeft een nieuwe ceo. Vanaf begin volgend jaar wordt de 54-jarige Ann Schoubs de nieuwe directeur-generaal bij de Vlaamse vervoersmaatschappij. Dat kondigt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aan. Schoubs volgt Roger Kesteloot op.

Kesteloot staat al tien jaar aan het hoofd van De Lijn en kondigde eind mei zelf aan er een punt achter te willen zetten. Hij kwam met de minister overeen eind dit jaar de fakkel te zullen doorgeven en nog vier maanden de opvolger te zullen bijstaan.

Zijn vertrek komt er na een desastreus jaar. De reizigerstevredenheid was vorig jaar tot een minimum gezakt, er waren veel afgeschafte ritten, er was sociale onrust door een interne reorganisatie,... En dat terwijl De Lijn zich moet voorbereiden om in een vrijgemaakte markt de concurrentie met private bedrijven aan te gaan.

Ann Schoubs moet het tij nu keren. Peeters draagt haar voor als nieuwe directeur-generaal, na een selectieprocedure die afgelopen zomer werd opgestart. “Na een zorgvuldige en gefaseerde selectieprocedure is na het eindinterview de keuze gevallen op Ann Schoubs,” stelt minister Peeters vrijdagmiddag op haar persoonlijke website.

Volgens Peeters heeft Ann Schoubs er een lange carrière opzitten bij de NMBS, waar ze van 1991 tot 2017 werkte. Eerst als Intern Auditor, daarna als Manager Asset Accounting, als Corporate Controller en als Chief Information Officier. Nadien kwam ze aan het hoofd te staan van YPTO, een NMBS-filiaal met 500 medewerkers. En na twee jaar als Head of Supply bij de NMBS werd ze Chief Audit Executive bij de Federale Interne Audit, waar ze nu nog werkt, stelt Peeters nog.

In de namiddag geeft de Vlaamse regering een persconferentie over de nieuwe topvrouw bij De Lijn. Peeters zal er Schoubs voorstellen.