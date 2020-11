Steven Van Gucht blikt vooruit op feestdagen: “Ze worden uniek, maar ook eenmalig. Hou vol, dit gaat voorbij”

Op de persconferentie van het Crisiscentrum heeft Steven Van Gucht iedereen aangemoedigd om de maatregelen vol te houden. “Dit gaat voorbij”, zei de viroloog, die ook vooruitblikte naar de feestdagen. “Het is in ieder geval om die in kleine kring te vieren, en zelfs dan zal er risico zijn. Door de opeenvolging van de feestdagen moeten we extra voorzichtig zijn.”

Het goede nieuws: als de coronacijfers aan dit tempo blijven dalen, is het mogelijk dat we begin december minder dan 1.000 besmettingen per dag hebben. Dat zou een grote stap in de goede richting zijn, die de situatie in de ziekenhuizen beter beheersbaar zal maken. De cijfers blijven ondertussen dalen. “In alle leeftijdsgroepen en in alle provincies”, zei Van Gucht.

Feestdagen

Maar het is niet zo dat tegen de feestdagen alle cijfers zodanig gedaald zullen zijn dat we ze op een normale manier kunnen vieren. Verre van zelfs, maakte Van Gucht duidelijk. “Het is verstandig om dit jaar in kleine kring te vieren, maar zelfs dan zal er gevaar zijn. Dat is er altijd. We mogen geen risico nemen, zeker met de opeenvolging van feestdagen. De incubatietijd is zes dagen, dus als we besmet geraken op Kerstmis zijn we op Nieuwjaar nog besmettelijk. Als we dus te veel gaan wisselen van groep en gaan samenzitten met verschillende andere mensen, kan het virus zich heel snel en gemakkelijk verspreiden en dat gaan we moeten bekopen. Dus wees voorzichtig: hou de kring heel klein en vier liefst met dezelfde mensen.”

“De feestdagen zullen uniek zijn”, zegt Van Gucht. “Maar ook eenmalig, want er komen vaccins aan. De enige optie die we tot dan hebben, is onze contacten beperken en in kleine kring vieren. De politiek zal hierover bepaalde maatregelen communiceren, op basis van advies van experten. Hou vol, want dit gaat voorbij.”