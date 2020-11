Rode Duivels dragen camera’s tijdens live te volgen training: Eden Hazard en 1.000 zieke kinderen zitten op de eerste rij

De Rode Duivels lanceren samen met Bednet en ClassContact de stunt #FrontRow. Iedereen kan live de training (vanaf 17u30) van vrijdag volgen vanuit een uniek perspectief. Samen met meer dan 1.000 zieke kinderen en Eden Hazard, die nog in Madrid in quarantaine zit door COVID-19. Het is een actie om de organisaties Bednet en ClassContact, die onderwijs op afstand voorzien voor langdurig zieke kinderen en jongeren, in de kijker te zetten.

Vrijdag trainen de Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden tegen Engeland en Denemarken. Door COVID-19 zullen de wedstrijden zonder supporters plaatsvinden en ook de training zijn helaas niet toegankelijk voor publiek. Toch zal het een heel bijzondere sessie worden. Rode Duivels Axel Witsel, Michy Batshuayi en Youri Tielemans zullen namelijk trainen met een camera op de borst. De camera’s zullen voor unieke beelden zorgen.

Foto: Photo News

“Woelige tijden”

“Ik zit momenteel in quarantaine thuis door COVID-19. Daardoor kan ik niet op de training aanwezig zijn. Maar ik zal de training toch kunnen volgen vanop afstand net zoals de zieke kinderen van Bednet en ClassContact”, aldus Hazard. “Deze organisaties zorgen ervoor dat langdurig zieke kinderen niet op de reservebank hoeven te zitten maar mee zijn met de les en al de rest. Als team dragen we hen een warm hart toe, zeker in deze woelige tijden.”

“We willen graag iets speciaals doen voor de kinderen & jongeren van Bednet en ClassContact door de technologie van deze organisaties toe te passen op het voetbalveld. Doordat de camera’s met een harnas op onze borst zijn bevestigd, krijg je het ‘first-person’-gevoel, zoals ze dat in de gaming-wereld noemen. Zo krijg je dus het gevoel dat je zelf op het veld staat samen met ons en zie je hoe wij trainen en met elkaar omgaan. Ik wil de beelden straks ook terugzien. Dit is toch wel iets unieks”, reageert Axel Witsel.

Ook Michy Batshuayi zal een harnas dragen. “Ik ben heel benieuwd om straks te ontdekken hoe dat er nou uitziet als ik aan het voetballen ben. Maar wat ik vooral fantastisch vind, is dat we zo hopelijk iets kunnen betekenen voor de kinderen thuis. Ik hoop dat ze ervan hebben genoten en dat we even een glimlach op hun gezicht hebben kunnen toveren.”

Bednet en ClassContact zijn erg blij met de aandacht voor hun organisaties. “We vinden het erg belangrijk dat ouders en kinderen de weg naar ons vinden bij langdurige ziekte,” vertelt Mathieu Tallon, directeur bij Bednet. “De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe aanvragen gekregen. Onder meer door COVID-19 moeten steeds meer kwetsbare kinderen en jongeren van thuis uit les volgen. Zo zijn er dit najaar 62% meer aanvragen dan vorig jaar. We doen vandaag dan ook graag een warme oproep om ons te steunen, om aan de grote vraag naar Bednet en ClassContact tegemoet te komen. Het is belangrijk dat ook nu elk kind dat er recht op heeft, gebruik kan maken van de kosteloze dienstverlening van Bednet of ClassContact. Maar daarvoor is steun meer dan ooit nodig.”

Deze actie kadert in het partnerschap van de Koninklijke Belgische Voetbalbond met Bednet en ClassContact. Dit zal de laatste actie zijn in samenwerking met de Rode Duivels, een mooie afsluiter van een fijn partnerschap. De KBVB wenst beide organisaties veel geluk in de toekomst. #FrontRow wordt eveneens ondersteund door onze partners de Nationale Loterij, ING en Samsung.