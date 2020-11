Frank Vandenbroucke noemt uitspraken over kerstfeestjes “absoluut prematuur”

De uitspraken over eventuele bijeenkomsten met familie en vrienden om kerstmis te vieren zijn “absoluut prematuur”. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a). Sowieso komt daar in de eerstvolgende weken geen beslissing over, zei hij vrijdag in de Commissie Gezondheid van de Kamer.

Verschillende experten en politici deden de voorbije dagen uitspraken over de komende feestperiode. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maakte zich donderdag nog sterk dat we kerstmis “niet via Skype gaan vieren” en dat een feest met drie of vier mensen moet kunnen als de cijfers dat toelaten. Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht vieren we kerst en oudejaar dan weer best in dezelfde, kleine kring.

Geen beslissing

“Absoluut prematuur”, noemt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke de uitspraken over de feestdagen. De sp.a-vicepremier wil zelf geen enkele voorspelling doen, zei hij vrijdag tijdens de commissie Gezondheid in de Kamer. “We kunnen nu niet aankondigen wat we gaan beslissen op basis van feiten die we nog niet kennen. Dat is vervelend, maar ik raad iedereen af om daarover te speculeren. Dat heeft geen enkele zin.”

Volgens Vandenbroucke nemen de overheden de komende weken sowieso geen enkele beslissing over de feestdagen. Het volgende belangrijke Overlegcomité vindt wellicht binnen veertien dagen plaats, zei hij. “Op basis van de informatie die we dan zullen hebben, zullen we eventueel bekijken wat we gaan doen na 1 december. Maar het is rijden en omzien, we moeten heel voorzichtig zijn.” Deze namiddag/vrijdagnamiddag komt het Overlegcomité ook al bijeen, maar dat is volgens de minister een louter informatieve vergadering over de epidemiologische situatie.

De regering zet nu alles op alles “om de piek van de tweede golf achter zich te laten, zo snel mogelijk in rustiger vaarwater te komen en een derde golf te vermijden”, zei Vandenbroucke nog.

Intussen werken de verschillende overheden aan een vaccinatiestrategie. Die zal pas volledig op punt kunnen staan als de kenmerken van de werkzame COVID-vaccins tot in detail gekend zijn, zei premier Alexander De Croo gisteren/donderdag nog in de Kamer, maar volgens Vandenbroucke is het alvast de ambitie om in een eerste fase 70 procent van de bevolking te vaccineren en de campagne daarna in te kapselen in de normale vaccinatieprogramma’s. De regering “gaat tot nog toe uit van vrijwillige vaccinatie”, bevestigde Vandenbroucke.

Grote voorzichtigheid

De minister waarschuwde wel voor al te groot enthousiasme. “Vaccins zijn de oplossing op termijn, daar is geen twijfel over. Maar wanneer, in welke mate en hoe snel: daarin pleit ik voor grote voorzichtigheid.” De regering zal een taksforce installeren “onder leiding van een krachtige en competente persoonlijkheid” die met alle overheden en andere betrokkenen een beleid moet uitrollen. “De vaccinatiecampagne zal een test zijn voor onze bekwaamheid om samen met alle overheden en actoren een solidaire inspanning tot een goed einde te brengen.”