Parket verdenkt 21 mensen van medeplichtigheid bij aanslag in Wenen

De lijst van mensen die ervan verdacht worden de islamistische schutter te hebben geholpen die een dodelijke aanval uitvoerde in Wenen, is tot 21 gestegen, zo heeft parketwoordvoerster Nina Bussek vrijdag gemeld.

De verdachten, die tussen de 16 en 28 jaar oud zijn, waren niet rechtstreeks betrokken bij de schietpartij die vorige week vijf mensen, onder wie de schutter, het leven kostte, zei hoofdrechercheur Michael Lohnegger op een persconferentie in de Oostenrijkse hoofdstad.

Hoofdonderzoeker Michael Lohnegger. Foto: AFP

Tien van de verdachten zijn in voorlopige hechtenis genomen. “Ze worden er vooral van verdacht dat ze voorafgaand aan de terreuraanval bijdroegen aan de misdaad, en van lidmaatschap van een terreurgroep en een criminele organisatie”, aldus woordvoerster Bussek.

Servische en Chinese munitie

Op 2 november schoot Kujtim Fejzulai vier mensen dood en verwondde hij twintig anderen in het centrum van Wenen, voordat hij door de politie werd doodgeschoten. De aanvaller, die een Oostenrijks en Noord-Macedonisch paspoort had, gebruikte een Servisch aanvalsgeweer, een handvuurwapen van een Sovjettype en munitie van Servische en Chinese makelij, aldus Lohnegger. De politie onderzoekt nog hoe die wapens in Oostenrijk geraakten.