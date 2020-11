SM-halsband met pinnen en dreigen met maffia: acht jaar cel voor gruwelijke mishandeling van stiefdochter, maar dader is spoorloos

Een 51-jarige man is door de Mechelse correctionele rechtbank veroordeeld tot acht jaar cel voor gruwelijke feiten die hij met zijn minderbegaafde (ex-)stiefdochter heeft uitgehaald. Hij maakte het slachtoffer wijs dat hij van de maffia was en haar zou vermoorden als ze niet deed wat hij haar opdroeg. Het meisje werd jarenlang verkracht en was ook slachtoffer van de SM-praktijken van de kerel. De man was niet aanwezig op de rechtbank en wordt nu opgespoord door de politie.

P.B. had jarenlang een relatie met een vrouw en woonde ermee samen op de Antwerpse Linkeroever. De vrouw in kwestie had een dochter en P.B. stak het niet onder stoelen of banken dat hij gevoelens had ...