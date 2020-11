Nederland verbiedt dit jaar verkoop en afsteken van vuurwerk in eindejaarsperiode

Onze noorderburen gaan de verkoop en het afschieten van vuurwerk rond de eindejaarsperiode verbieden. Het verbod komt er om de zorg, al zwaar getroffen door corona, niet nog meer te belasten.

Vandaag is op de Nederlandse ministerraad beslist dat het verbod er ook daadwerkelijk komt - er was al langer sprake van - én dat de branche 40 miljoen euro compensatie krijgt. Heel wat handelaars hadden al vuurwerk aangekocht en zien nu heel wat inkomsten aan hen voorbijgaan. Het vuurwerk hoeft weliswaar niet vernietigd te worden: volgend jaar kan het gewoon weer verkocht worden.

Vorig jaar kwamen rond oud en nieuw in Nederland zo’n 1.300 mensen op spoed of bij de huisarts terecht omdat ze een letsel hadden opgelopen bij het afsteken van vuurwerk. Om dat te vermijden en de zorg én de politie te ontlasten, is nu beslist om de verkoop en het afsteken te verbieden. Klein vuurwerk dat het hele jaar door verkocht mag worden, zoals bijvoorbeeld sterretjes, knalerwtjes en trektouwtjes, valt niet onder het tijdelijke vuurwerkverbod.