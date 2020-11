Zeven Deense internationals verlaten Engeland dan toch voor Nations League-partij tegen Rode Duivels

Zeven Deense internationals die in Engeland spelen, kunnen dan toch in actie komen voor hun land in de Nations League-wedstrijden tegen IJsland (zondag in Kopenhagen) en de Rode Duivels (18/11 in Leuven). Eerder leken ze bij hun Engelse clubs te moeten blijven vanwege reisrestricties die werden opgelegd door het Verenigd Koninkrijk uit vrees voor besmetting met een gemuteerd coronavirus, gevonden bij nertsen en intussen ook mensen in Denemarken. Voor de Deense internationals is er een uitzondering op de regels aangekondigd, zo maakt de Deense voetbalbond (DBU) bekend.

Het Verenigd Koninkrijk sloot vorige week zaterdag met onmiddellijke ingang de grenzen voor reizigers uit Denemarken. Burgers van het Verenigd Koninkrijk en diegenen die een geldig visum hebben, mogen wel vanuit Denemarken naar het Verenigd Koninkrijk reizen. Die moeten wel veertien dagen in quarantaine gaan. Het leek er dus op dat de Deense internationals de eerste twee weken na hun terugkeer in Engeland niet in actie zouden mogen komen.

Tot opluchting van de Deense bond is dit probleem nu van de baan. De eerder opgeroepen Kasper Schmeichel (Leicester), Jonas Lossl (Everton), Andreas Christensen (Chelsea), Jannik Vestergaard (Southampton), Henrik Dalsgaard (Brentford), Mathias Jensen (Brentford) en Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) reizen vrijdag af naar Denemarken. Na het afnemen van een nieuwe coronatest kunnen ze dan meetrainen met de Deense selectie.

Omwille van de onduidelijkheid rond de reisrestricties stonden woensdag in de vriendschappelijke interland tussen Denemarken en Zweden in Brondby geen spelers uit de Premier League, de Championship en de Schotse Premiership op het veld. Denemarken won de partij met 2-0.

Bondscoach Kasper Hjulmand, die voor het duel met Zweden heel wat nieuwe spelers opriep, zal pas zijn definitieve selectie voor de match tegen IJsland bekendmaken wanneer hij over de testresultaten van alle spelers beschikt. Maandag werden Hjulmand, zijn assistent Morten Wieghorst en negen spelers in preventieve quarantaine geplaatst nadat Hoffenheim-speler Robert Skov en een staflid positief testten op het coronavirus. Die laatste twee gingen in isolatie.

Met nog twee speeldagen te gaan, voeren de Rode Duivels de stand in hun Nations League-groep aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland is puntenloos. Zondag speelt België thuis tegen de Engelsen.