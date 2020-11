Celstraf en boete wegens zwartwerk voor zaakvoerder van bakkerijketen ‘Le Pain de Sebastien’

Het pand in de Nederkouter in Gent is alweer te huur. Foto: fvv

Gent / Brugge - De Brugse strafrechter heeft Sebastien C., een 42-jarige Bruggelingn bij verstek veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel voor sociale inbreuken zoals zwartwerk en het laattijdig betalen van lonen. De feiten speelden zich af in de bakkerijen in Gent en Brugge. Hij kreeg ook een boete opgelegd van 76.800 euro, waarvan 25.600 euro effectief.

De bal ging aan het rollen toen zes ex-werknemers van Le Pain de Sebastien naar de arbeidsinspectie stapten. Ook twee andere mensen, die officieel niet voor de bakkerijen hadden gewerkt, kloegen dat ze hun loon niet hadden gekregen. De sociale inspectiediensten wilden een controle uitvoeren, maar de zaakvoerder reageerde niet op de eerste vier brieven. Daardoor werd hij ook vervolgd voor het belemmeren van toezicht.

Telkens weer prijs

Uiteindelijk kon de beklaagde in april 2019 toch verhoord worden. C. betwistte de feiten niet en verklaarde zich bovendien bereid om alles in orde te brengen qua lonen en bij de RSZ. Bij nieuwe controles in de bakkerijen was het de volgende maanden echter telkens weer prijs. Meermaals bleken één of meerdere personeelsleden niet correct via Dimona gemeld bij de RSZ. De Bruggeling bleef bovendien talmen om de achterstallige lonen uit te betalen.

Sinds januari 2018 was er in zestien gevallen sprake van zwartwerk. Zeventien werknemers kregen hun loon niet tijdig betaald. Zo ging het in 2018 in totaal om een nettobedrag van ruim 33.00 euro. Een ex-werknemer stelde zich burgerlijke partij en kreeg een schadevergoeding van 2.267 euro toegewezen.