10,9 graden Celsius. Dat is vanaf 2021 de nieuwe ‘normale’ temperatuur in ons land. En die ligt iets hoger dan de afgelopen tien jaar. ‘Warmer of kouder dan gemiddeld’ zal dus een andere betekenis krijgen binnenkort. “We kunnen niet anders dan die gemiddelde temperatuur aanpassen.”

